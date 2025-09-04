Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Sünbül'den Yeni Adli Yıl Mesajı

Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, yeni adli yılın başlaması vesilesiyle bir açıklama yayınladı.

2025 - 2026 yılı Adli yılbaşını yayımladığı mesaj ile kutlayan Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, hukukun üstünlüğü ve adalete güvenin önemine vurgu yaptı. Mesajında adalet teşkilatı personeli ve avukatlara teşekkür eden Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, "Güçlü bir hukuk devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Bizler de adaletin gecikmeden tecellisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve milletimizin adalete güveninin güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını diliyor, görevlerini fedakarca yerine getiren Hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, Avukatlarımız ile adalet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ