Haberler

Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Sünbül'den Yeni Adli Yıl Mesajı

Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Sünbül'den Yeni Adli Yıl Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, 2025-2026 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla adaletin önemine vurgu yaparak yargı çalışanlarına teşekkür etti. Adaletin toplumsal huzur için kritik olduğunu belirten Sünbül, güçlü bir hukuk devletinin bağımsız yargı ile mümkün olduğunu ifade etti.

Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, yeni adli yılın başlaması vesilesiyle bir açıklama yayınladı.

Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, 2025–2026 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, adaletin devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenin en önemli teminatı olduğunu belirtti. Başsavcı Sünbül yaptığı açıklamada, adaletin önemine dikkat çekti ve yargı çalışanlarına tebriklerini iletti.

2025 - 2026 yılı Adli yılbaşını yayımladığı mesaj ile kutlayan Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, hukukun üstünlüğü ve adalete güvenin önemine vurgu yaptı. Mesajında adalet teşkilatı personeli ve avukatlara teşekkür eden Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, "Güçlü bir hukuk devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Bizler de adaletin gecikmeden tecellisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve milletimizin adalete güveninin güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını diliyor, görevlerini fedakarca yerine getiren Hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, Avukatlarımız ile adalet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bahçeli'nin konutunda kritik görüşme! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.