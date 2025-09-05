Haberler

Çine'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Çine'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde okullarda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Okul bahçeleri yabani ve kuru otlardan arındırılarak öğrenciler için güvenli ve düzenli alanlar oluşturuldu.

Aydın'ın Çine ilçesinde okullarda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. İlçe genelindeki okulların bahçeleri yabani ve kuru otlardan arındırılarak öğrenciler için daha güvenli ve düzenli alanlar oluşturuldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni döneme sayılı günler kala Çine ilçesinde okullarda hazırlık çalışmaları hız kazandı. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda ders başı yapabilmesi için temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni eğitim yılı öncesinde yapılan çalışmalarla birlikte Çine'deki okullar öğrencilerini karşılamaya hazır hale geldi. Yetkililer, "Çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Okul bahçelerinin yabani otlardan ve kuru otlardan arındırılmasıyla hem güvenli hem de düzenli alanlar oluşturuyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.