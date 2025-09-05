Çine'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Aydın'ın Çine ilçesinde okullarda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. İlçe genelindeki okulların bahçeleri yabani ve kuru otlardan arındırılarak öğrenciler için daha güvenli ve düzenli alanlar oluşturuldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni döneme sayılı günler kala Çine ilçesinde okullarda hazırlık çalışmaları hız kazandı. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda ders başı yapabilmesi için temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni eğitim yılı öncesinde yapılan çalışmalarla birlikte Çine'deki okullar öğrencilerini karşılamaya hazır hale geldi. Yetkililer, "Çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Okul bahçelerinin yabani otlardan ve kuru otlardan arındırılmasıyla hem güvenli hem de düzenli alanlar oluşturuyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN