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Çine'de Jandarma Hırsızlıklara Karşı Çiftlik Sahiplerini Uyardı

Çine'de Jandarma Hırsızlıklara Karşı Çiftlik Sahiplerini Uyardı
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, bölgede artan hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı çiftlik sahiplerini bilgilendirerek tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri çiftlik sahiplerine hırsızlıklara karşı uyarılarda bulundu.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca, Çine İlçesi Hallaçlar Mahallesinde " Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık" olaylarına yönelik bölgede devriye faaliyeti icra edilmiş, hayvancılık yapan çiftlik sahipleri hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olunması için bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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