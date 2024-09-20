Çine'de Jandarma Hırsızlıklara Karşı Çiftlik Sahiplerini Uyardı
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, bölgede artan hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı çiftlik sahiplerini bilgilendirerek tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri çiftlik sahiplerine hırsızlıklara karşı uyarılarda bulundu.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca, Çine İlçesi Hallaçlar Mahallesinde " Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık" olaylarına yönelik bölgede devriye faaliyeti icra edilmiş, hayvancılık yapan çiftlik sahipleri hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olunması için bilgilendirildi. - AYDIN