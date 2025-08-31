Çine'de Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin katılımıyla '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında film gösterimi düzenlendi.

Kurum personelleri ve ailelerinin katıldığı etkinlikte 'Jandarma; bir milletin güvenliğinde, bir ailenin sıcaklığındadır' mottosuyla bilgilendirme yapılırken, aile ve toplum birlikteliğinin önemine dikkat çekildi. Programda 'Mutlu Kadın Mutlu Aile Mutlu Toplum Mutlu Gelecek' yazılı pankart açıldı, çocuklara Jandarma logolu balon ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN