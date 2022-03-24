Son dakika! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı

Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı

Motokuryenin hayatını kaybettiği kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de alkollü sürücünün çarpması sonucu motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kazadan sonra yolcu indiren minibüse çarpıp bir işyerinin duvarına tosladığı an yer alıyor.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, aşırı süratli bir şekilde pakt servisini götüren Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan motosikletli kurye, savrularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Kılıç ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

İlk kez hakim karşısına çıkan ve tutukluluğunun devam etmesi kararı alan Kılıç, bugünkü duruşmada ise tahliye edildi. Avukat aracılığıyla aile karara itiraz ederken, duruşmanın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin süratle motokuryeye çarpması ve ardından ise yolcu indiren minibüse çarpıp bir işyerinin duvarına tosladığı an yer alıyor.