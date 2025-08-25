Çimen Gülen, YKS'de Başarı Sağlayarak Yeditepe Üniversitesi'ni Kazandı

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) çıkışında çobanlık yapan babası tarafından çiçekle karşılanan ve elde ettiği başarıyla dikkat çeken Çimen Gülen, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü'nü yüzde 50 bursla kazandı. Sonuçlar açıklanınca Gülen, sevincini ilk olarak Aydın'ın Didim ilçesindeki çalıştığı otelden görüntülü olarak aradığı babası ile paylaştı.

Muş'ta Bahçe köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Emin ve Gülşah Gülen çifti, kent merkezinde girdiği YKS sonrası 19 yaşındaki kızları Çimen'e sürpriz yapmış, ailenin yedi çocuğundan biri olan Çimen, babası tarafından sınav çıkışı çiçekle karşılanmıştı.

Sınav sonrası babası Mehmet Emin Gülen tarafından çiçeklerle karşılanan genç kızın o ana ilişkin görüntüleri ise yoğun ilgi görmüştü. Hafızalara kazınan Çimen, elde ettiği 431 puanla ilk 10 bin öğrenci arasına girmeyi başardı. Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan Gülen, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Didim'de garson olarak çalıştığı otelde büyük mutluluk yaşadı.

Başarısını yine babasıyla paylaşan genç kız, çobanlık yapan babasına görüntülü arayarak elde ettiği başarılı sonucu paylaştı. Kızının başarısı karşısında mutlu olup duygulanan baba Mehmet Emin Gülen kızına bol bol dua etti.

Müjdeli haberi telefonda babasına veren Gülen, "Üniversite sınavından çıktığım gün babam bana çiçek almıştı. Ben de sonuçların ardından ona çiçek alarak teşekkür etmiştim. Bugün Yeditepe Üniversitesi'ni kazandığımı öğrendim. Ekonomik imkanlarımız yetersizdi, ancak bir iş insanının desteğiyle eğitimime devam edeceğim. İlk yılımda tercümanlık okuyacağım, ilerleyen yıllarda Amerika'da yapay zeka üzerine çalışmayı hedefliyorum. Hayallerime giden ilk adımı attım. Eğer bugün bu noktadaysam, babamın fedakarlıkları sayesinde. O'nun emeğini hiçbir zaman ödeyemem" dedi. - AYDIN