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Çilimli Kaymakamlığı, YKS Sınav Giriş Ücretlerini Karşılayacak

Çilimli Kaymakamlığı, YKS Sınav Giriş Ücretlerini Karşılayacak
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek sosyal yardım alan vatandaşların sınav giriş ücretleri Çilimli Kaymakamlığı tarafından karşılanacak. Başvuruların Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerekiyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi oturan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan sosyal yardım alan vatandaşların sınav giriş ücretleri Çilimli Kaymakamlığı karşılayacak.

Çilimli ilçede ikamet eden ve YKS-2025'e girecek olan 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan, vatandaşların sınav giriş ücretlerini Çilimli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağını duyuruldu. Açıklamada "YKS ücreti için vatandaşların, Çilimli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait telefon numarası (380 681 70 60) üzerinden müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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