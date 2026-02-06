Haberler

Kaymakam Alpay ev ev geziyor

Kaymakam Alpay ev ev geziyor
Güncelleme:
Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, hane ziyaretleri kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'nde Kasap ailesinin evine konuk oldu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Alpay, sosyal devlet anlayışının önemine vurgu yaptı.

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, hane ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Kasap ailesinin evine konuk oldu.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay göreve başladığı günden bu yana köy köy, mahalle mahalle ziyaretler yapıyor. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Furkan Alpay, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, aile fertlerinin görüş ve önerileri de not alınırken, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yürütülen hane ziyaretlerinin önemine dikkat çekildi. - DÜZCE

