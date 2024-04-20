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Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, vefa ziyaretlerine devam ediyor

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde çalışmalarına devam eden Kaymakam Furkan Alpay, yaşlı büyüklere yönelik vefa ziyaretleri başlattı. Son olarak emekli imam hatip Avni Avcı'yı evinde ziyaret eden Kaymakam Alpay, teşekkür aldı.

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, ilçe de başlattığı 'vefa' ziyaretlerine devam ediyor.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde çalışmalarına devam eden Kaymakam Furkan Alpay, geçtiğimiz aylarda yaşlı büyüklere yönelik vefa ziyaretleri başlattı. İlçenin ileri gelenleri ve büyüklerini tek tek ziyaret eden Kaymakam Alpay, son olarak Topçular Mahallesi'nde ikamet eden emekli imam hatip Avni Avcı'yı evinde ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin sonunda Avni Avcı, Kaymakam Alpay'a teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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