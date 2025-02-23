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Çiler Nazife Koşar, 'Nergis Mevsimi' için İmza Günü Düzenledi

Çiler Nazife Koşar, 'Nergis Mevsimi' için İmza Günü Düzenledi
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Deneyimli yazar Çiler Nazife Koşar, son romanı 'Nergis Mevsimi' için düzenlediği imza gününde 750 kitap imzalayarak yoğun ilgi gördü. İstinye Park AVM'de gerçekleşen etkinlikte, okurlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Yazdığı "Susamadıklarım" ve "Nar Mevsimi" adlı kitaplarıyla, her yaştan ve her kesimden okuyucunun gönlünde taht kurmayı başaran deneyimli ceza avukatı ve yazar Çiler Nazife Koşar, 2 haftada 2 baskıya ulaşan son romanı "Nergis Mevsimi" için düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Kitapları uzun süre çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan Yazar Çiler Nazife Koşar, İstinye Park AVM'de düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir süre sohbet etti. Nazife Koşar, daha sonra kitabevi içinde hazırlanan bölümde okurlarının kitaplarını imzaladı. Kalemiyle kalplere dokunan, samimi ve içten anlatımı, akıcı dili ile okuru büyüleyen Yazar Çiler Nazife Koşar'dan imza almak isteyen okuyucuları, hem hazırlanan masa önünde hem de kitabevinde yoğunluğun oluşmasına sebep oldu. İki katlı kitabevinin üst katında kitaplarını imzalayan yazara ulaşmak isteyen okurlar ise merdivenlerde ve kitabevinin içinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ile çok sayıda bürokrat, yargı mensubu ve okurlarının katılımıyla gerçekleşen imza gününde, yazar Çiler Nazife Koşar 750 kitap imzalayarak aynı zamanda bir rekora da imza attı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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