Çıldır YİBO Eğitim Hazırlıklarına Başladı

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulunda öğrencilerin daha hijyenik ve temiz bir ortamda eğitim alması için hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulunda öğrencilerin daha hijyenik ve temiz bir ortamda eğitim alması için hazırlıklar son sürat devam ediyor.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılında ders zilinin çalmasına sayılı günler kala Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu idari personeli de çalışmalara hız kazandırarak eksikleri bir an önce gidermeye çalışıyor. Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürlüğüne görevlendirilen Serhat Dursun okulun fiziksel olarakta eğitim öğretimine hazır olması için çalışanlarla birlikte çalışmalara başladı.

Okul müdür vekili Serhat Dursun yapılan çalışmalar hakkında yapmış olduğu açıklamada " Okulumuzun fiziksel olarakta eğitim öğretime hazır hale gelmesi için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimize daha uygun koşullarda eğitim verebilmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza sınıflarımızın boyanması ile başladık. Yardımcı hizmetlerdeki arkadaşlarımızla birlikte sınıflarımızı boyuyoruz. Sınıflarımızın boyanmasında okulumuza destek veren Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'na, Vurallar Limited Şirketi sahibi Ahmet Rıfat Vural'a ve Bilim Kırtasiye sahibi Erdinç Ercan Tırpancı'ya katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Yapılan çalışmalar için Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız " arkadaşlarımıza bu özverili davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Bir öğretmen için okul işyeri değil, bir evdir. Öğrenciler evlatları gibidir. Bu özveri ve bilinçle çalışan arkadaşlarımız eğitimi sadece derse girmek değil, öğrencilere uygun koşulları hazırlamak için çaba sarf eder. Bugünde burada okul müdür vekilimiz Serhat Dursun öncülüğünde yardımcı hizmetlerdeki arkadaşlarla birlikte yaptıkları çalışmalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak destek olmak için fırçamızı aldık geldik. Boyaların alınmasında destek olan herkese İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına teşekkür ederim." dedi. - ARDAHAN