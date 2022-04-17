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Çıldır Kaymakamlığı'ndan iftar programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çıldır Kaymakamlığı'ndan iftar programı

Çıldır Kaymakamlığı Ramazan ayı münasebetiyle iftar programı düzenledi.

ÇILDIR, ARDAHAN (İHA) - Çıldır Kaymakamlığı Ramazan ayı münasebetiyle iftar programı düzenledi.

Çıldır taziye evinde gerçekleştirilen iftar programına ev sahipliğini Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve Tuğba Bayram yaptı. İftar programına şehit aileleri, gaziler, çocuklar ve gençlerin yanı sıra Çıldır Belediye Başkanı vekili Hayat Sibel Kılınç, Çıldır İlçe Müftüsü Rahmi Temiz ve Çıldır Sosyal Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

İftar programında Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve eşi Tuğba Bayram davetlilerle tek tek ilgilenip sohbet ettiler. Ramazan ayının bereketinin manasının birlik ve beraberlikten geçtiğini belirten Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, iftar programına katılımdan dolayı çok memnun olduğunu belirterek davetlilere teşekkür etti. - ARDAHAN

Çıldır Kaymakamlığı'ndan iftar programı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Bayram, Ramazan, Çıldır, İftar, Yerel, Haberler

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