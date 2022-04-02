Çıldır İmam Hatip Lisesin'den Ramazan programı - Haberler

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Çıldır İmam Hatip Lisesin'den Ramazan programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çıldır İmam Hatip Lisesin'den Ramazan programı

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Hoşgeldin Şehr-i Ramazan programı düzenlendi.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Hoşgeldin Şehr-i Ramazan programı düzenlendi.

Programa Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda İlçe Müftüsü Rahmi Temiz tarafından Ramazan ayının anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan içerikler sunuldu. Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram'da bir konuşma yaparak öğrencilerin ve katılımcıların Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İmam Hatip Liseleri, Fatih Bayram, Hisarcık, Çıldır, Yerel, Haberler

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