Çıldır İmam Hatip Lisesi Ramazan Etkinliklerini Programla Taçlandırdı

Çıldır İmam Hatip Lisesi Ramazan boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikleri düzenledikleri programla taçlandırdı.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Ramazan Ayı boyunca devam eden etkinlikleri çok güzel bir programla nihayetlendirdi. Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenleri Faruk Beşkaya ve Rabia Özdoğan danışmanlığında Ramazan-ı Şerif programı yapıldı. Kuran tilavetiyle başlayan program şiir dinletisi ve Hacivat Karagöz gölge oyunu ile devam etti. Davul eşliğinde söylenen maniler izleyicileri eski ramazanlara götürdü. Öğrencilerin okudukları ilahiler sonrasında seyircilere iftariyelik hurma dağıtımı yapıldı.

Son olarak Ramazan Ayı boyunca öğretmen ve öğrenciler eşliğinde okunan mukabelenin hatim duası yapılarak program sona erdi. - ARDAHAN