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Çıldır İlçe Müftülüğüne Yeni Atama

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Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğanın Hatay ili Reyhanlı'ya tayini sonrası, Metin Aksoy Çıldır İlçe Müftülüğüne atanırken, Hüseyin Arslan da Vaiz olarak görevine başladı.

Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğanın tayininin Hatay ili Reyhanlı İlçesine çıkması sonucu boşalan Çıldır İlçe Müftülüğüne atama yapıldı.

Çıldır İlçe Müftülüğüne Kütahya İl Vaizi olarak görev yapan Metin Aksoy atandı. Erzurum Dini Yüksek İhtisas Merkezinde eğitimini tamamlayan Hüseyin Arslan ise İlçe Müftülüğüne Vaiz olarak atanarak görevine başladı.

Metin Aksoy Kimdir :

1984 Yılında Tokat Turhal'da doğdu. İlkokulu Turhal'da bitirdi.İstanbul'da Hafızlık ve Arapça eğitimi aldı. (1995-2004) Suriye/ Şam'da İslami İlimler ve Arapça Dil Eğitimi aldı. (2004-2005) Diyanet İşleri Başkanlığımıza intisab ederek İmam Hatip olarak. Bartın ve Bilecik'te görev yaptı. (2011-2014) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. (2014) Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde İhtisas eğitimini tamamladı. (2014-2017) Aksaray Üniversitesi'nde "Şah Veliyyullah ed-Dihlevi ve el-Müsevva adlı Muvatta Şerhi" adlı tez ile Yüksek Lisansını tamamladı. (2018) Edirne ili Lalapaşa ilçesinde Vaizlik/ Müftü Vekilliği görevinde bulundu. (2017-2018) İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde Vaizlik görevinde bulundu. (2018-2023) Kütahya İl Vaizliği görevinde bulundu. (2023-2024) 05.09.2024 tarihi itibariyle Çıldır İlçe Müftüsü olarak görevine başladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Arslan Metin Aksoy Reyhanlı Çıldır Eğitim Yerel Yaşam Müftü Hatay

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