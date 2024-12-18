Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Çıldır Gölü'nde Kış Eğlencesi: Atlı Kızaklarla Unutulmaz Anlar

Çıldır Gölü'nde Kış Eğlencesi: Atlı Kızaklarla Unutulmaz Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'taki Çıldır Gölü, buz üzerinde atlı kızaklarla kaymak isteyen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Kış turizminin merkezi olan gölde, yerli ve yabancı turistler keyifli vakit geçiriyor.

Kars'ta Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, buz üzerinde atlı kızaklarla kayıp sevdikleriyle gönüllerince eğleniyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Çıldır Gölü'nün bu yıl Ardahan tarafı buz tutmadı. Yaklaşık 30 santim buz kalınlığına ulaşan Kars tarafında ise Çıldır Gölü her gün yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyüne gelen vatandaşlar burada yarısından fazlası buzla kaplanan göl üzerinde atlı kızaklarla geziyor. Kafeteryada sarıbalık ve kaz yiyen ziyaretçiler daha sonra buz üzerinde fotoğraf çekiliyor. Göl üzerinde atlı kızaklara binen vatandaşlar, unutulmaz bir gün yaşıyor. Atlı kızakçılar ise yerli ve yabancı misafirlerini en güzel şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşiyle bölgeye gelen bir ziyaretçi, "Çıldır Gölü'ne geldik, atlı kızakla gölün üzerinde bir tur yaptık. Çok keyifliydi, harika bir gün geçiriyoruz" dedi. 50 yıl sonra Kars'a geldiğini belirten bir diğer vatandaş, "Asıl memleketim Kars, 50 yıl sonra ilk defa vatanıma ayağımı bastım. Mutluyum Çıldır Gölü'nde olmak apayrı bir zevk, gerçekten muhteşem bir atmosfer var" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ferdi Tayfur hayranı genç hastane önünden ayrılmıyor
img

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
img

Hamile kadını kaçırmaya çalışıp eşini vurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Günler sonra ortaya çıktı: Beşiktaş soyunma odasında 'Yok artık' dedirten olay
Günler sonra ortaya çıktı! Soyunma odasında "Yok artık" dedirten olay
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 18 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu CANLI izle! 18 Aralık Show TV Sandık Kokusu 39. bölüm CANLI izleme linki Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 18-19 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.