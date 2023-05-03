Çıldır'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin huzur ve güven ortamında yapılmasına yönelik alınacak tedbirler konusunda seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin huzur ve güven ortamında yapılmasına yönelik alınacak tedbirler konusunda seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Çıldır Kaymakamlığında gerçekleştiren toplantıda Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, kurumların görüşü ile birlikte değerlendirmelerde bulundu.

6700'ün Üzerinde Vatandaş Oy Kullanacak

İlçedeki toplam seçmen sayısının 6700'ün üzerinde olduğunu belirten Kaymakam İpek, bunların 1095'inin ilçe merkezinde 5619'unun ise belde ve köylerde bulunan seçmenlerden oluştuğunu dile getirdi.

Seçim Güvenliği Amacıyla Tüm Kolluk Birimlerimiz Sahada Olacak

Seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için, seçim günü asayiş ortamının temini için çalışacaklarını belirten Kaymakam İpek: "100'ün üzerinde emniyet ve jandarma personelimizle sahada olacağız. Kolluk kuvvetlerimiz vatandaşımızın asayişini temin maksadıyla takviye ekipleriyle beraber tam kadro sahalarda ve sandık çevrelerinde görev alacaktır. Görev alan kamu personeli arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye belirtti.

Düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serhat Arlı, İlçe Emniyet Müdürü Halit Karahan, Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Aktaş Sınır Kapısı Gümrük Müdürü Kemal Küçükaydın, İlçe Müftüsü Abdullah Abdullah Doğan ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Cemal Ant katıldı. - ARDAHAN