Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO' da, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi, öğrencilere "doğal afet nedir, yangın, deprem gibi durumlarda neler yapılmalıdır, acil durum numaraları nelerdir?" konularında istişareler edildikten sonra acil durum alarmıyla birlikte kontrollü bir şekilde güvenli alanlarda toplanıldı.

Yangın tatbikatının yürütülmesinde ve yangının söndürülmesinde okul personellerinin destekleri ile göreceli bir şekilde tatbikatlar gerçekleştirildi. - ARDAHAN