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Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikatta öğrencilere doğal afetler, yangın ve deprem durumlarında yapılması gerekenler ile acil durum numaraları hakkında bilgiler verildi. Okul personellerinin desteğiyle yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO' da, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi, öğrencilere "doğal afet nedir, yangın, deprem gibi durumlarda neler yapılmalıdır, acil durum numaraları nelerdir?" konularında istişareler edildikten sonra acil durum alarmıyla birlikte kontrollü bir şekilde güvenli alanlarda toplanıldı.

Yangın tatbikatının yürütülmesinde ve yangının söndürülmesinde okul personellerinin destekleri ile göreceli bir şekilde tatbikatlar gerçekleştirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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