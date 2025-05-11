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Çıldır Anaokulunda Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliği

Çıldır Anaokulunda Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliği
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Çıldır Anaokulunda düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliğinde, İlçe Emniyet Amirinin katılımıyla minik öğrencilere eğitim verildi. Öğrenciler, drama ve oyunlarla eğitimin keyfini çıkardı.

Çıldır Anaokulunda Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında okul bahçesinde İlçe Emniyet Amiri ve ekibinin katılım ve destekleriyle minik öğrencilere eğitim verildi. Anlatımları ilgiyle dinleyen öğrenciler haftanın anlam ve önemini kavradılar. Drama ve oyunlarla etkinliğe katılan öğrenciler gelen hediyelerle çok mutlu oldular. Çıldır Milli Eğitimi Müdürü Gürbüz Yıldız trafik eğitimi ile ilgili olarak,"Bu etkinlikte bizden desteğini esirgemeyen İlçe Emniyet Amirimiz aynı zamanda velimiz Halit KARAHAN başta olmak üzere polis memurlarımıza, okul Müdürümüz ve öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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