Çıldır Anaokulu Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinlikleri

Çıldır Anaokulu 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü olması sebebi ile çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler kapsamda öncelikle down sendromundan bahsedilerek bu konu ile ilgili çeşitli videolar izlendi. Ardından farkındalık oluşturmak için çocuklara çorap kalıpları verilerek istedikleri gibi renklendirmeleri sağlandı. Çocukların yaptıkları çorapları da içine alan bir farkındalık panosu oluşturuldu. Ayrıca çocuklarla birlikte down sendromu farkındalık bileklikleri yapıldı. - ARDAHAN