Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Nevruz Bayramı Kutlandı

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'ın katılımıyla okul bahçesinde düzenlenen programda Nevruzun, Türk dünyasında Göktürkler'in Ergenekon'dan çıkışı ve 12 hayvanlı Türk takviminde yeni yılın başlangıcı olarak geçmişten bugüne kutlanmaya devam edilen, tabiat ile iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı "ana" olarak vasıflandıran ve Türk'ün düşünce sisteminde "baharın gelişi müjdecisi" olarak kabul edilen bir bayram olduğu belirtildi.

Program öğretmenlerle birlikte örste demir dövme seremonisi ile başladı ve okul bahçesinde yakılan Nevruz ateşi ve ateşin üzerinden atlanarak Nevruz geleneklerinin yinelenmesi ile devam etti. Etkinlikler kapsamında öğrenciler arasında yapılan geleneksel çuval yarışı, halat çekme yarışlarının ardından halaylar eşliğinde Nevruz programı sona erdi. - ARDAHAN