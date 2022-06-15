Çiğli Sanat Sergisi Kaklıç'ta Açıldı

Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi'nde yağlı boya resim, heykel ve su kabağı işlemeciliği eğitimi alan kursiyerlerinin ortak sergisi açıldı.

Kaklıç Mahallesi'nde düzenlenen sergiyi ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, eserleri inceleyip eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Gümrükçü, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli Heykel Bölümü Başkanı Nusret Basöner ve Kaklıç Mahalle Muhtarı Mehmet Aydoğdu ile birlikte kursiyerlere sertifikalarını verdi. Sanatseverler 17 Haziran Cuma gününe kadar açık olacak sergiyi 08: 30-17: 30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

GÜMRÜKÇÜ: "ÇİĞLİ TARİHİNDE BİR İLK"

Çiğli'nin marka değerini artırmak adına çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçü şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz potansiyeli doğru yönlendirmek için turizm, ticaret, sanat ve eğitim dünyasından paydaşlarımızla Kaklıç'ta toplantılar düzenliyoruz. Yatırımlarımızı bu toplantılar neticesinde şekillendiriyoruz. Güzel İzmir'imizin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden olan Kaklıç'ı başlattığımız yatırımlarla turizm ve sanatsal üretim anlamında da önemli bir merkez haline getireceğiz. Açılışını yaptığımız bu sanat sergisi bu anlamda çok kıymetli. Ayrıca Çiğlimiz için de bir ilk. Çiğli, kentleşme ve sportif yatırımların yanı sıra sanatsal üretime sağladığı katkıyla da önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettirecek. Bu yolda bizlerle birlikte yürüyen eğitmenlerimize ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

"SANATSAL DAYANIŞMA BEKLİYORUZ"

Sanatseverlere çağrı yapan Gümrükçü, "İzmirli sanatçı ve sanatseverleri sergimizi gezmeye bekliyoruz. Kurslarımıza Kaklıç ve Sasalı Mahallelerinden katılan hemşehrilerimizin el emeği ile ürettikleri su kabağı ürünleri alarak sanatsal üretime destek de olabilirler. Çiğli Belediyesi olarak, sanatın ve sanatçının hak ettiği değeri görmesi adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel