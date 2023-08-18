Çiğli'de "Büyük Ödüllü" Satranç Turnuvası İçin Geri Sayım Sürüyor

Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisanslı yerli ve yabancı sporcuların katılım göstereceği 200 bin TL ödüllü Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisanslı yerli ve yabancı sporcuların katılım göstereceği 200 bin TL ödüllü Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenecek Satranç Turnuvası, 6-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Çiğli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. A, B ve C kategorilerinden oluşacak turnuvada müsabakalar birinci hamleden itibaren 30 saniyelik artışlarla, 60 dakika kuralıyla oynanacak.

Turnuvanın direktörlüğünü TSF İzmir İl Hakem Kurulu üyelerinden Barış Özkurt yapacak. 10 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreninde de kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara kupa, nakdi ödül almaya hak kazanan tüm sporculara ayrıca madalya verilecek.

ELO puan sıralamasına göre Türkiye'de 6, Avrupa'da 265, dünya sıralamasında 457. olan 2021 yılı Türkiye Satranç Şampiyonu Mert Yılmazyerli, 9 Eylül Cumartesi günü Kasaplar Meydanı'nda 30 sporcuya karşı simultane gösteri yapacak. Mücadeleler halka açık olacak.

Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi satranç sporuna yönlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurslarımızda, temel satranç eğitiminin yanı sıra satranç sporunun eğitici ve geliştirici yönlerini kursiyerlerimize anlatıyoruz. Çalışmalarımızla ilgili farkındalığı artırmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun işbirliğinde çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Ulusal ve uluslararası düzeyde şampiyonlukları olan çok değerli sporcuları ilçemizde ağırlayacağız. Birbirinden güzel maçlar izleyeceğiz. Satranç sporuna ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı turnuvamızı takip etmeye bekliyoruz."

Kayıtların başladığı ilk haftada turnuvaya 342 TSF lisanslı sporcu kayıt yaptırdı. Turnuvaya katılmak isteyen lisanslı sporcular 3 Eylül Pazar gününe kadar www.izmir.tsf.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek.