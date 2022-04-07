Çiğli'de 829 belediye işçisi greve gitti

ÇİĞLİ, İZMİR (İHA) - Çiğli Belediyesine bağlı Çibel A.Ş. ile belediye işçilerinin bağlı bulunduğu sendika arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine grev pankartı asıldı ve 829 belediye işçisi greve çıktı.

Çiğli Belediyesinin şirketi Çibel A.Ş. ile işçilerin bağlı bulunduğu Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren ve 829 işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinden anlaşma sağlanamayınca işçiler greve çıktı. İşçiler, grevin ilk gününde Çiğli Belediyesi binası önünde grev pankartını asarken, toplu iş sözleşme görüşmelerinde 68 sosyal ve ekonomik maddede anlaşma sağlandığı; ancak 15 ekonomik ve sosyal maddede ise anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Sendika tarafından grev süreciyle ilgili yapılan basın açıklamasında, "Çiğli Belediyesi Çibel şirketini temsilen SODEMSEN ile şubemiz arasında 829 Çibel işçisi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, anlaşma sağlamadığından masada bitirilememiştir. DİSK/Genel-İş Sendikamıza bağlı Çiğli Belediyesi ÇİBEL işçileri olarak 7 Nisan tarihinde, gece 00.00 itibarıyla greve çıkmış bulunmaktayız. 6 Nisan'da son yaptığımız görüşmede en düşük ücrete verilen zam oranı yüzde 31 civarında olmuş, ücret skalası yukarılara çıktıkça zam oranı da düşmüştür. Yani her bir ücretimize seyyanen zam artışı ön görülmüştür. Toplu sözleşme taslağını hazırlarken enflasyon oranı yüzde 20 civarlarında iken, bugün gelinen noktada TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı yüzde 61'lere ulaşmıştır" sözlerine yer verildi. - İZMİR