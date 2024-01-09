Çiğli Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını Onayladı

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde küresel iklim değişikliğinin yereldeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve zaman içerisinde ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlanan Çiğli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) sonuçlanarak Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, iklim değişikliğinin ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarına karşı yerelde sürdürülebilir stratejiler geliştirmek için hazırladığı Çiğli SECAP çalışmasını katılımcı yöntemlerle tamamlayabilmek için iç ve dış kent paydaşlarının katkılarıyla Yuvarlak Masa Toplantıları, Dirençli Kentler Sempozyumu ve İklim Eylem Planı Çalıştayı düzenledi. Çiğli Sera Gazı Envanterinin kurumsal ve ilçe ölçeğinde hesaplanması, Azaltım ve Uyum hedeflerinin belirlenmesi süreçlerini kapsayan Çiğli SECAP çalışması, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve katkılarıyla sonuçlandırıldı.

Çiğli Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını incelemek isteyenler https://iklim.cigli.bel.tr/ adresinden çalışmalara ulaşabilecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "TÜM İNSANLIK ORTAK HAREKET ETMELİ"

Çiğli SECAP çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İklim değişikliğiyle mücadele tüm insanlık olarak ortak hareket etmek zorunda olduğumuz bir konu. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizin doğasını ve doğal kaynaklarını korumak adına Çiğli SECAP'ı belediye meclisimizde onayladık. Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) ve Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi (EU4ETTR) ekibinin uzmanlık desteği sağladığı çalışma kapsamında, Çiğli'deki hedeflerimizi diğer kentlerle paylaşma, onların iyi proje örneklerini de kentimizde uygulama fırsatı bulacağız. Genç nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak ve enerji kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak adına karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltmak, 2053 yılına kadar ise ulusal karbon-nötr hedefini gerçekleştirmek için Çiğli SECAP azaltım ve uyum hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.