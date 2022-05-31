Çiğli Belediyesi 30. Yılını Etkinliklerle Kutlayacak - Haberler

Çiğli Belediyesi, kuruluşunun 30. yıl dönümünü konser, sergi, tiyatro gösterimi ve kitap dağıtımı etkinlikleriyle kutlayacak.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılan ve 1992 yılında yapılan yasal düzenleme ile yeniden belediye statüsü elde eden Çiğli Belediyesi, kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 30. yıl kutlamaları 3 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Çiğli Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek çelenk sunumu ile başlayacak. Kutlamalar saat 18.00'de Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleştirilecek klasik müzik dinletisi ile devam edecek. Daha sonra Çiğli tarihinin anlatıldığı tiyatral gösterim yapılacak. Hep birlikte kesilecek 30. yıl pastasının ardından düzenlenecek kokteylde Nedim Atilla'nın kaleme aldığı Tarihten Günümüze Çiğli kitabının tanıtımı ve dağıtımı yapılacak.

30. YIL SERGİSİ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAYACAK

Kutlamalar doğrultusunda İzmir basının duayen gazetecilerinden Esat Erçetingöz'ün Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı'nda çektiği fotoğraflardan oluşan Flamingo Adası Sergisi'nin açılışı yapılacak. Sergi, 3-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Fuaye Alanı'nda misafirlerini ağırlayacak.

SAHNE SUAVİ'NİN OLACAK

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu ve Fuaye Alanı'ndaki etkinliklerin ardından kutlamalar Türk müziğinin usta isimlerinden Suavi'nin saat 20.30'da Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Anfi Tiyatrosu'nda sahne alacağı konserle devam edecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

Çiğli Belediyesi'nin 30. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "12 Eylül darbesiyle birlikte kapatılan ve 1992 yılında belediye statüsü alan belediyemizin hizmetle geçen 30. yılını düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlikler ile kutlayacağız. Çiğlimizin tarihini anlatan tiyartal gösterimi izleyeceğiz. Gazeteci Esat Erçetingöz'ün kadrajından çekilmiş Çiğlimizin önemli doğal yaşam alanlarından Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı fotoğraflarının yer aldığı resim sergisini açacağız. Türk Müziğinin sevilen isimlerinden Suavi'nin sahne alacağı konserde birbirinden güzel şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz. Bu vesileyle, belediyemizin kuruluşundan bugüne kentimizin gelişimi için emek vermiş herkesi saygıyla selamlıyor, İzmirli tüm hemşehrilerimizi coşkumuza eşlik etmeye bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel