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Çiğdemler Arasında Santur Çalan Gezgin Öğretmen

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baharın müjdecisi çiğdemler arasında santur çalarak doğaya dikkat çeken gezgin öğretmen Ümit Bartın, Ramazan Bayramı'nda özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Çiğdemler içinde santur keyfi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın müjdecisi olan çiğdemler arasında santur çalan Ümit Bartın, doğaya dikkat çekti.

Her yıl mart-nisan ayları arasında karların erimesiyle ilçenin ovası çiğdemlerle renkleniyor. Her hafta bölgedeki güzellikleri tanıtmaya devam eden ve 'gezgin öğretmen' olarak bilinen Bartın, ilçede gezintilerine devam ediyor. İlçenin ovasında açan çiğdemler arasında santur çalmanın keyfini yaşatan Ümit Bartın, " Ramazan Bayramı'nın birinci gününe denk gelen bu özel bahar anında, doğanın uyanışını çiğdem çiçeklerinin arasında santur çalarak renklendirmek istedim. Özellikle karların erimesiyle ovada açan çiğdemler renk cümbüşüne bürünürken, doğaya dikkat çekmek amacıyla santur çaldık. Baharın gelişiyle uyanan doğada yankılanan ezgiler huzur verirken, bu anlamlı günde tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve barış dolu bir bahar dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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