Ardanuç Çığ Faciasında 30 Gün Geçti, Bülent Gezer'e Ulaşılamadı: "Cumhurbaşkanıma Sesleniyorum, Benim Çoğumu Bulsun"

Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Aksıdağı mevkisinde 30-31 Aralık 2025 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan ve aradan geçen 30 güne rağmen cansız bedenine hala ulaşılamayan Bülent Gezer'in yakınları hükümeti göreve çağırdı. Anne Songül Gezer, "Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, benim çoğumu bulsun bana getirsin. Devlet arkamızda yok. Sayın Cumhurbaşkanım benim çocuğumu bul. Yavrumu bul, kimse yavruma bakmıyor" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Aksıdağı mevkisinde 30–31 Aralık 2025 tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında 3 kişi kar altında kaldı. Olayda, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu 2 kişi kurtarılırken, çığ altında kalan Bülent Gezer'e aradan geçen 30 güne rağmen ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Gezer'in ailesi ve yakınları duruma tepki göstererek, yetkililerden çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesini istedi.

Anne Songül Gezer, "Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, benim çoğumu bulsun, bana getirsin. Devlet arkamızda yok. Sayın Cumhurbaşkanım, benim çocuğumu bul. Yavrumu bul, kimse yavruma bakmıyor. Devlet yok" dedi.

"Lütfen yardım edin, çare bulun"

Bülent Gezer'in eşi Maixunur Gezer ise şunları söyledi:

"Çalışmalar yetersiz. Oraya gideceksin, oradan bakacaksınız. Biz gelince çalışıyorsunuz. Olay yerine hiç gitmemişsiniz ki. Hani AK Parti, Faruk Çelik nerede? Bize söz verdi. Bizimle fotoğraf çekilmeye gelmiş, ondan sonra bize yardım filan etmedi. 'Biz elimizden geleni yapacağız' dedi. Neredesiniz şimdi? Kaymakamlık, Vali nerede? '10 gün sonra çalışmaya başlayacağız' demişsiniz. 10 gün ne yapacağız biz? Çalışma başlayacak mı bilmiyoruz. Lütfen yardım edin, çare bulun. Biz vedalaşmak istiyoruz. Çocuğum kime baba diyecek? Lütfen sesimizi duyun, içimiz parçalandı. Kolumuz, kanadımız kırıldı, yeter artık."

Bülent Gezer'in bir diğer yakını ise, "AFAD çok yetersiz çalıştı. Bunu biz de izledik. Yetkiller de izlemiştir. Şimdiye kadar bulunması lazımdı. Müsade etsinler biz kendimiz gidip arayalım. O dağı iyi biliyorum, şu anda çığ gelmesi çok zor" dedi.

Turgut Bingöl ise, "Sessizliğimi bozmak zorunda kaldım. Bizim çocuğumuz bulunmadı. Çocuğumuzu aramaya yardımcı olsunlar. 30 gündür bizim bağrımızda ateş yanıyor, bir türlü söndüremiyoruz. Bunun sonu nereye kadar gider?" diye sordu.

Bülent Gezer'in kardeşi Hale Kahveci, "Kaymakamımız 'Yolu açtık, olay yerine gittim' dedi. Hani yol açıktı? Benim abim şu tepede. Bana 'yol açık' dedi. Köyün içinde 10 metre öteye yol yok. Hani yolun neresi açık? Olay yeri orası, buradan ölçüm yapıyorlar. İkisinin arasına bir bakın. Hani devlet, devlet nerede?" dedi.

Bir diğer akraba ise, "Tipi, esinti herhangi bir şey yok. Orası da tertemiz. Biz yetkililerden bir an önce çalışmalara başlamalarını istiyoruz. Biz kardeşimizi almak istiyoruz. Bunu zamana bırakmasınlar. Geri atmasınlar. Bu kar erimeye başlayacak, kar bir yerde birikecek, biz kardeşimize ulaşamayız. Kardeşim sürüsüyle berabe karın altında kaldı. Bu askerler bu soğuğu niye çeksinler? Burada 1 günlük iş var" diye konuştu.