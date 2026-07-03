Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kuralların, yeni sezonda ülkemizde de gerçekleşeceğini duyurdu.

MHK'dan yeni oyun kuralları için açıklama:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletilmiştir.

Merkez Hakem Kurulu olarak, Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu şekilde, 2026 - 2027 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlanmıştır.

Bu kapsamda, sezon öncesi hakem seminerinde UEFA eğitimcimizin katılımıyla hakemlerimize eğitim verilecek; ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglerimize yansımaları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kulüplerimize yönelik "Oyun Kuralları Seminerleri" için bilgilendirme yazısı 2 Temmuz 2026 tarihinde Kulüpler Birliği aracılığıyla iletilmiş, eğitim taleplerinin 10 Temmuz 2026 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmesi istenmiştir. Eğitimler, kulüplerimizin hazırlık programları dikkate alınarak gerçekleştirilecek; UEFA organizasyonlarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimiz için ise ihtiyaç halinde ayrıca planlama yapılabilecektir.

Benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yanı sıra Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüplerini de kapsayacak şekilde, ilgili liglerin sezon başlangıçları öncesinde gerçekleştirilecektir. Merkez Hakem Kurulu olarak hedefimiz, yeni oyun kurallarının tüm paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasını sağlamak, uygulama birliğini güçlendirmek ve 2026 - 2027 sezonuna uluslararası standartlarla tam uyum içinde başlamaktır."