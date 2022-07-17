Çiftçilerin Muş Ovası'nda sıcak havada zorlu patos mesaisi - Haberler

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Çiftçilerin Muş Ovası'nda sıcak havada zorlu patos mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Uğur Ulu - Yerel
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Çiftçilerin Muş Ovası'nda sıcak havada zorlu patos mesaisi Muş'ta geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, kış mevsiminde hayvanlarını besleyebilmek için biçtikleri otları yaklaşık 38 derece hava sıcaklığında patosa vererek, saman haline dönüştürüyor.

Çiftçilerin Muş Ovası'nda sıcak havada zorlu patos mesaisi

MUŞ - Muş'ta geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, kış mevsiminde hayvanlarını besleyebilmek için biçtikleri otları yaklaşık 38 derece hava sıcaklığında patosa vererek, saman haline dönüştürüyor.

Muş'ta kavurucu sıcağa rağmen sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, günün en sıcak saatinde biçtikleri otları patosa vererek, kış mevsimi için hazırlıklara başladı. Bir taraftan tırmık ile otları toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı ürünü traktörün arkasına bağladıkları patosa atarak, saman haline dönüştürüyor. Çiftçiler, elde ettikleri samanı muhafaza ederek, kış mevsiminde kar üzerinde hayvanların beslenmesinde kullanıyor.

Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla Beldesinde çiftçilik yapan Asım Ongür isimli çiftçi, biçtikleri otları saman haline dönüştürerek, hayvanların kışlık ihtiyacını karşılamak için hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Havalar çok sıcak olduğundan dolayı çalışmakta zorlanıyoruz. Hava o kadar sıcak ki motor hararet yapmasın diye kaput açık şekilde çalışıyoruz. Buna rağmen çalışmak zorundayız. Çünkü geçimimizi çiftçilik yaparak sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Yerel

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