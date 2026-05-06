Bilecik'te B-REÇETE eğitimi

Güncelleme:
Bilecik'te, bitki koruma ürünlerinin kontrollü ve bilinçli kullanımı için B-REÇETE Sistemi kapsamında eğitim düzenlendi. İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık'ın katılımıyla gerçekleşen programda, çiftçilere doğru ilaç kullanımı ve sistemin işleyişi hakkında bilgiler verildi.

Bilecik'te, bitki koruma ürünlerinin kontrollü ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programa; Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık'ın yanı sıra İl Müdürlüğü teknik personelleri ve çiftçiler katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve bitki koruma ürünlerinde tam izlenebilirlik sağlayan B-REÇETE Sistemi kapsamında düzenlenen eğitim, Bilecik İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verildi.

Programda, çiftçilere Bitki Koruma Ürünleri Üretici Uygulama Belgesi'nin önemi, doğru ilaç kullanımı, kayıt altına alma süreçleri ve sistemin işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimle birlikte hem üretimde verimliliğin artırılması hem de insan sağlığı ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması hedeflendi. Yoğun katılımın sağlandığı eğitim programında, çiftçilerin soruları da uzman ekipler tarafından yanıtlandı. B-REÇETE Sistemi'nin yaygınlaştırılmasıyla birlikte tarımsal üretimde daha güvenli ve sürdürülebilir bir sürecin oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, "Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilerimizi bilinçlendirmek adına bu tür eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. B-REÇETE Sistemi ile hem üretim süreçleri kayıt altına alınacak hem de daha sağlıklı bir tarım yapısı oluşturulacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

