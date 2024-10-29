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Çiftçiden 29 Ekim için Özel Kutlama: 'Cumhuriyet 101 Yaşında'

Çiftçiden 29 Ekim için Özel Kutlama: 'Cumhuriyet 101 Yaşında'
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Karabük'ün Eflani ilçesinde Halil İbrahim Ün, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarlasına büyük harflerle 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı. Bu özel kutlama dron ile görüntülendi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarlasına traktörü ile 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

İlçeye bağlı Başiğdir köyünde yaşayan Halil İbrahim Ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla farklı bir kutlama yapmak istedi. Ün, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

Çiftçinin yazdığı yazı dron ile görüntülenirken tarlada görsel şölen oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Kültür Sanat Çiftçilik 29 Ekim Eflani Tarım Yerel Yaşam

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