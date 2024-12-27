Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran'ın avukatı: Narin cinsel istismara maruz kalmışsa olağan şüpheli Nevzat'tır
"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Çiftçi Doğukan Turgut, Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İçin Pembe Traktör Boyadı

Çiftçi Doğukan Turgut, Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İçin Pembe Traktör Boyadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde çiftçilik yapan Doğukan Turgut, kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla traktörünü pembe renge boyadı. Turgut'un bu projesi sosyal medyada büyük ilgi gördü ancak kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde çiftçilik yapan Doğukan Turgut, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla traktörünü pembe renge boyayarak modifiye etti. Turgut, pembe renkli traktörünü sosyal medyada paylaşınca sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Küçük yaşlardan itibaren çiftçilikle ilgilenen ve okulu bırakarak bu mesleği seçen 24 yaşındaki Doğukan Turgut, bir süredir sosyal medyada tarımla ilgili içerikler üretiyor. Çiftçiliğin önemini ve traktörleri anlatan paylaşımlarıyla dikkat çeken genç çiftçi, bu kez dikkat çeken bir projeyle imza attı. Turgut, kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla traktörünü pembe renge boyayarak modifiye etti. Traktörün görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan Turgut, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Ancak bu adımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, "Erkek adamın traktörü pembe olur mu" şeklinde eleştiriler yaparken, diğerleri Turgut'un farkındalık çabalarını destekleyerek güzel yorumlarda bulundu. Turgut ise eleştirilere karşı, "Anadolu'da büyüdüğüm için kadınların çok fazla şiddet ya da kötü hayat şartlarında yaşadığını gözlemledim. İnsanların ön yargısını kırmak için böyle bir proje başlattım" dedi.

"Amacımız sosyal bir mesaj vermekti"

Doğukan Turgut, traktörün rengini pembeye boyamasının amacının sosyal mesaj vermek olduğunu söyleyerek, " 2017 yılında okulu bırakmam sonucunda çiftçiliğe başladım. O günden bu güne kadar işletmemizi elimizden geldiğince büyütmeye çalıştık. 2018 yılında arkadaşlarım traktöre yaptığım modifiye sonucu beni bu işe teşvik ettiler. Traktörlerime modifiye etmeye başladım. Sonra kendimi geliştirdim. Bu traktörün renk konusunda çok eleştiri aldım. Aslında bu konsept traktörüydü. Bu renk aslında bir amaç güdüyor. Bu renge bakarak aldanmayın. Anadolu'da büyüdüğüm için kadınların çok fazla şiddet ya da kötü hayat şartlarında yaşadığını gözlemledim. İnsanların ön yargısını kırmak için böyle bir proje başlattım. Rengi o yüzden seçtim. İnsanlar dikkat çekmek amacıyla bu rengi seçtiğimi düşünse de keza öyle değil. Amacımız sosyal bir mesaj vermekti. Sosyal medya şuan ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım çok beğeniyor bir kısımda beğenmiyor. Beğenmeyenlerin nedeni biraz ön yargılardan dolayı olduğunu düşünüyorum. 'Erkek adamın traktörü pembe olur mu? ', 'Pembe erkeğe yakışmaz' gibi yorumlar aldım. Çok dikkat çekti. Şu an 10 milyona yakın izlenme aldı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aile Bakanının eşi de MHP'li vekilin oğlu da istifa etti
img

Bazı abonelerin faturaları iki katına çıkabilir
img

Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun eşi hakkında 'taciz' soruşturması
Netanyahu'ya büyük şok! Eşi hakkında "taciz" soruşturması
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.