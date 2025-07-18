Çiftçi Baba, Oğlunun Sünneti İçin Traktör Konvoyu Düzenledi

Düzce'de oğlunun isteğini kırmayan çiftçi baba, sünnet konvoyunu traktörlerle yaptı.

Düzce'de çiftçilik yapan Orhan Aktepe, sünnet olan oğlu Mahir Aktepe için sünnet aracını traktörden yaptı. Konuralp'de çiftçilikle uğraşan Orhan Aktepe'nin 5 yaşındaki oğlu Mahir Aktepe sünnet oldu. Traktörlere ilgisi olan Mahir, sünnetinde babasından traktör konvoyu yapmasını istedi. Oğlunun isteğini geri çevirmeyen baba Orhan Aktepe, çiftçi arkadaşlarını da organize ederek, 12 traktörlük konvoy düzenlerken, Galatasaraylı oğluna da sürpriz yapıp tüm araçları sarı kırmızıyla süsledi. Oğlunun isteğini kırmayarak böyle bir işlemde bulunduğunu söyleyen Orhan Aktepe, "Gençlerin çiftçiliğe yönelmesi için böyle bir etkinlik yapalım dedik. Üretime katkısı olsun yeni nesilin diye. Biz kendimizde çiftçiyiz zaten böyle bir fikir geldi aklımıza. Arkadaşlarla toplanıp böyle bir hareket yaptık. Şuan burda 12 traktör var. Gelmek istiysen arkadaşlarımızda oldu, trafiği tehlikeye atmayalım diye yeterli sayı oldu dedik. Bu hareketi çocuğum istedi zaten çiftçi oğlu olduğu için kendisi Galatasaraylı olduğu için böyle bir süsleme istedi" ifadelerini kullandı. - DÜZCE