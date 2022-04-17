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Çiçekler Kaymakam Baytak'tan

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çiçekler Kaymakam Baytak'tan

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde çevre düzenlenme faaliyetleri devam ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde çevre düzenlenme faaliyetleri devam ediyor.

Kaymakamlık çalışanları tarafından düzenlenen çalışmalara, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da katıldı. Doğanın önemli parçası olan çiçekleri elleriyle diken Seyitgazi Kaymakamı Baytak, "Külliyemizin tadilatının ardından bahçe düzenlemesinde de çalışanlarımızla beraber yer aldık. Seyyid Battal Gazi Külliyemiz misafirlerini ağırlamaya hazır durumda, vatandaşlarımızı ilçemizde misafir etmek bizleri de mutlu edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Çiçekler Kaymakam Baytak'tan

Çiçekler Kaymakam Baytak'tan

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyyid Battal, Eskişehir, Seyitgazi, Gazi, Yerel, Haberler

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