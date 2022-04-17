Çiçekler Kaymakam Baytak'tan

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde çevre düzenlenme faaliyetleri devam ediyor.

Kaymakamlık çalışanları tarafından düzenlenen çalışmalara, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da katıldı. Doğanın önemli parçası olan çiçekleri elleriyle diken Seyitgazi Kaymakamı Baytak, "Külliyemizin tadilatının ardından bahçe düzenlemesinde de çalışanlarımızla beraber yer aldık. Seyyid Battal Gazi Külliyemiz misafirlerini ağırlamaya hazır durumda, vatandaşlarımızı ilçemizde misafir etmek bizleri de mutlu edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR