CHP'yi Hüseyin Yıldız, Jes'lere Karşı Nöbet Tutan Köylülerle Birlikte: "Mezeköy'e Karışmayın"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Köşk ilçesine bağlı Mezeköy’de Jeotermal Elektrik Santrali projesine karşı nöbet tutan köylüleri ziyaret etti. Yıldız, “400 hanelik bir köy. JES’ler olduğu zaman bu köyün buradan kalkması gerekir. Mezeköyü’ne karışmayın” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Köşk ilçesine bağlı Mezeköy'de Jeotermal Elektrik Santrali projesine karşı nöbet tutan köylüleri ziyaret etti. Yıldız, "400 hanelik bir köy. JES'ler olduğu zaman bu köyün buradan kalkması gerekir. Mezeköyü'ne karışmayın" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Köşk ilçesindeki çeşitli mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşın sorunlarını dinledi, partisinin çözüm önerilerini anlattı. Yıldız'ın Köşk'teki bir durağı da Mezeköy oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile acele kamulaştırma yapılan alanda jeotermal kaynak arama sondajı yapılmasına karşı nöbet tutan köylüleri ziyaret eden Yıldız, şunları söyledi:

"CHP İKTİDARINDA KÖYLÜLERİN İZNİ OLMADAN ASLA VE ASLA JES'LER OLMAYACAK"

"JES'ler yapmak için köylülerin elinden bu arazileri almak istiyorlar. Köylüler kendi arazilerini satmak istemiyorlar. Ben burada özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanı'na, 'ÇED raporu gerek yoktur' diye yazı vermişsiniz bu JES'lere… Yani küçük fabrika açarken veya arıtma yaparken 'ÇED raporu istiyorsun' da koskoca JES yapıyorsun 'ÇED raporuna gerek yok' diyorsun. Bir an önce bunu düzelt.

Köylüler kendi yerini satmak istemiyor. Köylüler diyor ki; 'Biz burada yaşamak istiyoruz'. 400 hanelik bir köy ve bu 400 hanelik köy burada JES'ler olduğu zaman bu köyün komple buradan kalkması gerekir. O yüzden özellikle bütün kurumlara sesleniyorum; Mezeköyü'ne karışmayın. Az kaldı 8 ay sonra genel başkanımız, Cumhurbaşkanı olacak merak etmeyin. Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı olduktan sonra, CHP iktidarında köylülerin izni olmadan asla ve asla JES'ler olmayacak. Evet enerjiye ihtiyacımız var. Ama çevreyi kirletecek, köyü yok edecek bir enerjiye de ihtiyacımız yok."