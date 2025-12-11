Haberler

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: "Bugün Pek Çok Kişi Hukuki Değil, Siyasi Gerekçelerle Cezaevinde Tutuluyor"

Güncelleme:
CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'deki hukuki ve siyasi nedenlerle tutuklu bulunan kişilere dikkat çekerek, insan hakları ihlalleri ve adaletin vernçdığının altını çizdi. Özdağ, basın özgürlüğünün kısıtlandığını ve insan hakları ihlallerinin derinleştiğini vurguladı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Bugün seçilmiş yöneticilerden gazetecilere kadar pek çok kişi hukuki değil, siyasi gerekçelerle cezaevinde tutuluyor. Bu yalnızca bir tutukluluk hali değil; toplumsal hafızada 'siyasi tutsaklık' olarak yerini almış bir durumdur. Bu süreç açık bir insan hakkı ihlalidir; bir insanlık suçunun süreklileştirilmiş halidir" dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında CHP Samsun İl Örgütü yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe sendikalar, çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Etkinlik, Şehir Kulübü önünden başlayarak Uğur Mumcu Parkı'nda sona erdi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, evrensel değerleri kutlamak yerine ülkemizde giderek derinleşen hak ihlallerine karşı insan hakları için yürüyor, adalet için buluşuyoruz. Türkiye'de insan hakları artık anayasal güvenceden çıkarak iktidarın keyfi uygulamalarının belirlediği bir alana dönüşmüş durumda. Adaletin ortadan kalktığı yerde devlet düzeni değil, güçlünün düzeni hakim olur. Bugün seçilmiş yöneticilerden gazetecilere kadar pek çok kişi hukuki değil, siyasi gerekçelerle cezaevinde tutuluyor. Bu yalnızca bir tutukluluk hali değil; toplumsal hafızada 'siyasi tutsaklık' olarak yerini almış bir durumdur. Bu süreç açık bir insan hakkı ihlalidir, bir insanlık suçunun süreklileştirilmiş halidir.

"Yaşadıklarımız bir yönetim zafiyeti değil, bilinçli bir siyasi tercihtir"

Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor, yargı bağımsızlığı ağır baskı altında. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı sistematik şekilde daraltılıyor. Uluslararası raporlar da insan haklarında yaşanan gerilemeyi açıkça ortaya koyuyor. Temel hakların zayıfladığı ülkelerde yalnızca hukuki güvence değil, ekonomik istikrar ve toplumsal barış da zarar görür. Bu yaşadıklarımız bir yönetim zafiyeti değil, bilinçli bir siyasi tercihtir.

"Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya da yazdıracağız"

Biz buradayız, susmuyoruz, susmayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. CHP'nin adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel bu geleneğin cesur bir temsilcisidir. CHP iktidarında insan onuru korunacak, hukukun çiğnendiği bu karanlık dönem sona erecek. Adalet, herkes için yeniden sağlanacak. Siyasi tutsaklardan basın özgürlüğüne; seçme ve seçilme hakkından toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar tüm demokratik taleplerin takipçisi olacağız. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya da yazdıracağız. Siyasi tutuklulara yapılan haksızlık, toplumun ortak vicdanına yönelmiş bir saldırıdır. Onların özgürlüğü, Türkiye'nin özgürlüğüdür."

Kaynak: ANKA / Yerel
