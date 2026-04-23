CHP Osmaniye'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Sessiz Yürüyüş"

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklar için "sessiz yürüyüş" düzenledi. Yürüyüşün ardından Osmaniye Valiliği kompleksinde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında CHP Osmaniye İl Başkanlığı tarafından "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi. Yürüyüşe CHP'nin il ve ilçe örgütleri ile sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. Osmaniye Yeni Hayat Hastanesi önünde başlayan yürüyüş, valilikte sona erdi. Yürüyüş sonrasında Valilik kompleksindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, daha sonra Osmaniye PTT binası önünde yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sarayların değil, halkın söz sahibi olduğu düzenin ilanı olduğunu söyledi.

Yavuzer, şunları kaydetti:

"Bu tarih, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün bir mücadele kararlılığı olduğunun adıdır. Ancak bugün yüreğimizi yakan başka bir gerçekle de karşı karşıyayız. Okullarımızda olması gereken güven ve umutken, ne yazık ki çocuklarımızı kaybettiğimiz acı olaylar yaşıyoruz. Buradan, Osmaniyemizden açıkça ifade etmek isterim ki evlatlarımızın hayatını kaybettiği bu acıların asla siyaseti olmamalıdır. Ama şunu da herkes bilmelidir ki siyaset tam da bugünler için vardır."

Çocuklarımızın can güvenliğini sağlayamıyorsak, okullarımızı güvenli hale getiremiyorsak, şiddeti önleyemiyorsak işte o zaman konuşmak, sorgulamak ve çözüm üretmek zorundayız. Bizler, çocuklarımızın korkmadan okula gittiği, ailelerin endişe duymadığı bir ülkeyi kurmak zorundayız. Bu, siyasetin en temel zorunluluğudur. Ve buradan açıkça ifade etmek istiyoruz: Milletin iradesini yok sayanlara, vatandaşın güvenliğini sağlayamayanlara karşı asla susmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu Cumhuriyet korkunun değil, güvenin; baskının değil, özgürlüğün ülkesi olmak zorundadır. Susmayacağız, geri adım atmayacağız. Hem millet iradesini hem de çocuklarımızın geleceğini sonuna kadar savunacağız."

Kaynak: ANKA