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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Kayınvalidesi Leyla Karaman'ın Cenazesi Defnedildi

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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman'ın cenazesi, Ataşehir Mehmet Uslu Camii'nde düzenlenen törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman, Ataşehir Mehmet Uslu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman, dün hayatını kaybetti. Karaman için Ataşehir'deki Mehmet Uslu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri Seyit Torun ve eşi Nermin Torun kabul etti. Torun ailesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li ilçe belediye başkanları da yalnız bırakmadı. Torun'un kayınvalidesi Karaman, cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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