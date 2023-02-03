CHP'li Tacettin Bayır'dan "Şehir Hastanesi" Açıklaması: "Akılları Sıra Şov Yapıp Halkı Kandıracaklardı"

İzmir’de yapımı süren ve açılışı 17 Şubat 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek İzmir İktisat Kongresi binası ile birlikte açması planlan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin inşaatının yapımının tamamlanamaması sebebiyle açılış ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, “Akılları sıra şov yapıp halkı kandıracaklardı” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir'de yapımı süren ve açılışı 17 Şubat 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek İzmir İktisat Kongresi binası ile birlikte açması planlan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatının yapımının tamamlanamaması sebebiyle açılış ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Akılları sıra şov yapıp halkı kandıracaklardı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubat günü İzmir İktisat Kongresi'nin yıl dönümünde düzenlenecek programa katılacak. Kongre programının yanı sıra Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyordu ancak inşaat işlerinin sürmesi sebebiyle açılış ileri bir tarihe ertelendi.

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansına konuşan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, şunları söyledi:

"Temeli 2013'te atılan Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının 30 ayda, 2,5 yılda biteceği ifade edilmişti. Aradan 120 ay yani 10 sene geçmesine rağmen halen yapılamadı. Bu süre zarfı içinde 5 Sağlık Bakanı değişti. Yetkili isimler, çıkmaza giren süreçle ilgili bitirme tarihleri verdi ama sonuç yine hüsran oldu. Son olarak, 17 Şubat 2023'te yani 2 hafta sonra, Partili Cumhurbaşkanının Şehir Hastanesinin açılışını yapacağı duyuruldu. Belki bu sefer tarihi doğru vermişlerdir diye düşünmeye başlarken, açılış programının taslaktan çıkarıldığı basında yer aldı. Kısacası, bu tarihte tutmayacaktı. Edindiğimiz bilgilere göre, hastanede daha yapılması gereken birçok işlem var. Buna ince işçiliğinden tutun da peyzaj düzenlemesine kadar ciddi süre harcanması gereken bir zaman dilimi var. Tam anlamıyla hazır olmayan bir projeyi, sırf yapıldı diye algı yaratarak açmaya çalışmak zaten AKP'ye yakışan politika. Akılları sıra şov yapıp halkı kandıracaklardı."

"HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?"

Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin greve gittiklerini de hatırlatan Bayır, şöyle konuştu:

"Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve başladıklarını açıkladılar. İşçiler, "Çok mağdur olduk. Ev kiralarımız, faturalarımız geldi. Ev sahibi kapımıza dayandı, 'Çıkın' diyor. Perişan olduk" diye isyan ediyorlar. Bu işçilerin çocukları akşam yatağa aç giriyorlar. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Şimdi bırakın boş, arapsaçına dönen masallarınızı anlatmayı da insanların alın teri dökerek kazandığı emeğin karşılığının verilmesi için gerekeni yapın"