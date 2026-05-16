Arhavi'de maden ve HES projelerine büyük tepki

Haber : Uğur İSTANBULLU

Artvin'in Arhavi ilçesinde planlanan maden ve HES projelerine tepkiler devam ediyor. Bölge halkı ve çevre örgütleri, siyasilerle birlikte bölgede madencilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına karşı çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, bölgenin harika bir doğaya sahip olmasına rağmen alanda maden yapılmak istendiğini dikkati çekti. Madenciliğe karşı olmadıklarını belirten Rızvanoğlu ancak her bölgede madencilik yapılmasının doğru olmadığını ve bu durumu kabul etmeyeceklerini bildirdi. Vahşi madenciliği reddeden Rızvanoğlu, "Biz, buradaki vatandaşlarımızın sesinin, iktidar tarafından duyması gerektiğini söylüyoruz. Milletimiz burada bu konuda ayakta. Biz de milletimizin yanındayız." dedi.

"BURADA ŞEHİTLİK VE TARİHİ SİT ALANI BULUNMAKTADIR"

Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Hazım Kurtoğlu yakın zamanda bölgedeki 2 köy için daha maden ruhsatı verildiğini aktardı. Kurtuoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ulukent ve Üçırmak köylerini kapsayan bu alan yaklaşık 4 bin 100 hektarı buluyor. Son verilen ruhsat, Çalık Holding'e bağlı Lidya Madencilik AŞ'ye ait. Bir malzeme temini için yapılan başvuru, bir ay önce kaymakamlık ve il özel idaresi tarafından reddedildi. Bölge halkı olarak köylülerimizle birlikte buna karşı çıkıyoruz. Kesinlikle topraklarımızdan taviz vermeyeceğiz. Burada şehitlik ve tarihi sit alanı bulunmaktadır. Bu bölge Karadeniz'in veya Doğu Karadeniz'in 'Çanakkale'si olarak anılabilecek kadar önemli bir yerdir. Şehitliğe giden yol üzerinde bulunan yapılar, 'Yeşil Yol' ve turizm projesi kapsamında tahrip edilmiştir. O dönemde itirazlarımız olmasına rağmen, 'Hizmete karşı mısınız?' söylemleriyle karşılaştık. Balıklı Ormanları ciddi şekilde tahrip edilmiştir. Ağaç kesimi çok yoğun önüne geçilemiyor."

"BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR"

Arhavili vatandaş Faize Dindar, "Madenleri hiç istemiyoruz, çocuklarımıza güzel bir gelecek göstermek istiyoruz. Biz nasıl bir çocukluk yaşadıysak onların da aynı şekilde yaşamasını istiyoruz. Nefes alabilecekleri bir çevre olsun istiyoruz. Maden yapılmasını istemiyoruz. Herkes buraya turist olarak gelsin, güzellikleri görsün. Aksi halde geriye hiçbir şey kalmayacak" diye konuştu.

Bir başka Arhavili yurttaş, madene karşı olduklarını, "Konuşulacak çok şey var ama dinleyen yok maalesef. Yine aynı şekilde devam ediyor. Biz coğrafyamızı kaybetmek istemiyoruz. Torunlarımız, çocuklarımız var. Doğamızı yok etmek istemiyoruz. Maden de HES de istemiyoruz. Üç HES yapıldı, yetmedi mi? Suyumuz kalmadı. Bu dereler bizi koruyacak, artık maden ve HES istemiyoruz" dedi.

Arhavili Aysel Uyanık da "Maden belasına ve HES belasına, doğayı tahrip eden tüm kötü yatırımlara karşıyım. Bizi rahat bıraksınlar. Bizim başka gidecek yerimiz yok." diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA