Haberler

CHP Manisa İl Başkanı Özalper'den İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin Veyis Ateş'in Doğum Günü Partisinde Yer Almasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin tutuklu bir şahsın doğum günü partisinde yer almasını eleştirerek, kamu görevlilerinin çocuklarla olan ilişkilerinde daha yüksek bir etik hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Veyis Ateş'in evinde düzenlenen ve tutuklu Mehmet Akif Ersoy ile avukat Rezan Epözdemir'in de katıldığı doğum günü partisinden yayınlanan fotoğrafta Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin yer almasına tepki gösterdi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin görevde kalmasının doğru olmadığını belirterek, "Altını özellikle çiziyorum; bu bir suç isnadı değildir ancak çocukların eğitimi, güvenliği ve öğretmenlerin itibarı üzerinde yetkisi olan bir kişi, adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan isimlerle yakın olamaz. Kamuoyuna yansıyan görüntüler çok rahatsız edicidir. Bu mesele kişisel değil, kamusaldır. Çocuklarla doğrudan temas eden kamu görevlilerinin kamuoyuna yansıyan her görüntüde çok daha dikkatli olması gerekir" dedi.

Özalper, şunları kaydetti:

"16 Ocak'ta yapılacak olan karne dağıtımında, görevdeki ismin okullarda öğrencilerle ve velilerle yüz yüze olacağını biliyoruz. Bu fotoğraf ortadayken, 'Acaba doğru mu, uygun mu?' diye soran velilerin kaygısı çok doğal. Bu kaygıları yok sayamayız. Biz kimseyi hedef almıyoruz ancak çocuklarla doğrudan temas eden kamu görevlilerinin daha yüksek bir etik hassasiyet taşıması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu bir suç isnadı değildir ancak isimleri fuhuş ve uyuşturucuyla anılan kişilerle yakınlığı göz önüne alındığında, Mehmet Uğurelli'nin çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim camiasının başında olması da doğru değildir."

Kaynak: ANKA / Yerel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle