CHP'li Kaya ve Adıgüzel, Ordu'da "Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nı" Ziyaret Etti: "Şehitlik, Anıt ve Müze Yapılabilir"

ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'da, "Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nı" ziyaret etti. Kaya, "1916-1918 yıllarında 1. Dünya Savaşı sırasında işgal nedeniyle Trabzon'dan göç eden, muhacir olarak yollara düşen kadın, yaşlı ve çocuklarımızın mezarlarıymış bu mezarlar. Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'na, burada yatan hemşehrilerimizin anısını yaşatacak bir şehitlik, anıt ve müze yapılabilir" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile birlikte Ordu'yu ziyaret etti. Kaya ve Adıgüzel; meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, esnaf ve üreticilerle bir araya geldi. CHP milletvekilleri; temasları sırasında Perşembe ilçesine bağlı Bekirli köyünde "Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı" adında bir mezarlık olduğunu öğrendi.

Kaya ve Adıgüzel, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ile birlikte mezarlıkta incelemelerde bulundu. Kaya, burada yaptığı açıklamada; şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız burada, bir 'Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı' olduğunu söylediler. Ben de bunu duyunca duyarsız kalamadım. Kayalardan yapılmış mezar taşları var. İsim yazmıyor. Bu bölgede yaşayan insanların ve tarihçilerin anlatımlarına göre; 1916-1918 yıllarında 1. Dünya Savaşı sırasında işgal nedeniyle Trabzon'dan göç eden, muhacir olarak yollara düşen kadın, yaşlı ve çocuklarımızın mezarlarıymış bu mezarlar.

Sahipsiz bir mezarlık görüyoruz. İlgisizlik, bakımsızlık nedeniyle harap şekilde, sadece kayaların dikili olduğu bir mezarlık görüyoruz. Bu yürek burkan manzaraya duyarsız kalmamamız lazım.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Valimize çağrıda bulunuyorum. Buraya Trabzon'dan heyetlerin gelmesi gerektiğini, bir çalışma yaparak, mezarlığımıza gereken önemin, değerin verilmesi gerektiğini ifade ediyorum.

Burada birçok mezarda, ikili-üçlü insanların yattığını anlattı arkadaşlarımız. Bu muhacirlik yolculuğu sırasında; hastalanan, aç kalan ya da takatsiz kalan 3500'e yakın Trabzonlu insanımızın rahmetli olduğu ve o insanların buraya defnedildiğini anlattılar.

"3 BİN 500'E YAKIN TRABZONLU HEMŞEHRİMİZE MEZAR OLMUŞ"

Çok büyük bir dram yaşanmış. Burası 3 bin 500'e yakın Trabzonlu hemşehrimize mezar olmuş. O nedenle yöre insanları buraya 'Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı' adını vermiş. Allah kimseye, hiçbir millete savaşı ve bu çaresizliği yaşatmasın. Daha önce sanıyorum heyetler gelmiş çalışmalar yapılmış fakat sonuç yok, bir adım yol alınamamış.

"ŞEHİTLİK, ANIT VE MÜZE YAPILABİLİR"

Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'na, burada yatan hemşehrilerimizin anısını yaşatacak bir şehitlik, anıt ve müze yapılabilir. Ayrıca, mezarların kimlere ait olduğunun tespitiyle ilgili üniversitelerimizden tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bir çalışma yapılmalıdır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yaşamını yitiren hemşehrilerimizin ve burada yaşananların hikayesi bir kitabeye dönüştürülerek burayı ziyaret edenlere aktarılmalıdır. Buraya sahip çıkmak başta biz Trabzonlular olmak üzere, tarihine ve ecdadına saygı duyan herkesin görevidir. İktidar yetkililerine sesleniyorum buraya sahip çıkın, mezarlığımızın bakımını yapın. Siz yapmayacaksanız biz gerekeni yaparız ve ecdadımızın mezarlarına sahip çıkarız."