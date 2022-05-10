CHP'li Çakırözer Paralimpik Dünya Şampiyonu Baran Şimşek'i Ziyaret Etti

ESKİŞEHİR (ANKA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Berlin'de gerçekleşen Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde kendi yaş grubunda birinci olan Baran Doruk Şimşek'i ziyaret ederek "Uluslararası müsabakalarda Baran Doruk da Sümeyye ablası gibi muhteşem başarısıyla Eskişehirimizi, ülkemizi gururlandırdı. Bu mutluluğu bizlere yaşattıkları için hem onlara hem de diğer engelli sporcularımıza yürekten teşekkür ederim" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Berlin'de gerçekleşen Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde 50 metre sırt üstünde kendi yaş grubunda birinci olan Baran Doruk Şimşek'i ziyaret etti.

"ÇEŞİTLİ DALLARDA 25 MADALYA"

Berlin'de gerçekleşen Paralimpik Dünya Şampiyonası'ndaki mücadelesini Çakırözer'e anlatan Şimşek, "Çeşitli dallarda 25 madalyam var. Berlin'de 50 metre sırt üstü yüzmede kendi yaşıtlarım arasında birinci oldum. Serbest yüzmede ikinci, kurbağalama yüzmede üçüncü oldum. Bazı madalyalarım da satranç turnuvalarında kazandığım madalyalar" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu, doğuştan iki kolu da olmayan Baran Doruk Şimşek ile sohbet eden Çakırözer, "Uluslararası müsabakalarda Baran Doruk da Sümeyye ablası gibi muhteşem başarısıyla Eskişehirimizi, ülkemizi gururlandırdı. Bu mutluluğu bizlere yaşattıkları için hem onlara hem de diğer engelli sporcularımıza yürekten teşekkür ederim. İnanıyorum ki hem Baran hem de Sümeyye bundan sonra gerçekleşecek müsabakalarda da alacağı derecelerle Eskişehirimizin ve ülkemizin yüzünü güldürmeye, bizleri gururlandırmaya devam edecekler" dedi.