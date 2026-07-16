CHP Kozlu İlçe Başkanı Arslan'dan Devrim Dural'a Destek Açıklaması

(ZONGULDAK) - CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan, parti genel merkezindeki gelişmelerin ardından Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural'ın görevden alındığının kendilerine bildirildiğini belirterek, seçilmiş yöneticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Arslan, yaptığı açıklamada, CHP'nin 102 yıllık geçmişi boyunca gücünü üyelerinin iradesinden, örgütlerinin kararlılığından ve demokrasiye bağlılığından aldığını belirtti.

Partinin gerçek sahibinin sandıkta iradesini ortaya koyan üyeler ve örgütler olduğunu ifade eden Arslan, CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel, Zonguldak İl Başkanı'nın ise örgütün iradesiyle seçilen Devrim Dural olduğunu savundu.

Arslan, şunları kaydetti:

"Örgütümüzün iradesini yok sayan, seçimle göreve gelen yöneticileri idari tasarruflarla görevden uzaklaştıran hiçbir anlayışı doğru bulmuyoruz. Demokrasiye inanan bir partinin en büyük gücü, üyelerinin sandıkta ortaya koyduğu iradedir. Bu iradenin görmezden gelinmesi yalnızca Zonguldak örgütünü değil, partimizin temel demokratik değerlerini de zedelemektedir."

Arslan, kişilerin değil örgüt iradesinin, hukukun ve parti içi demokrasinin yanında olduklarını vurgulayarak, seçilmiş İl Başkanı Devrim Dural'a desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde partinin iktidar yürüyüşünün süreceğine inandıklarını belirten Arslan, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü makamlarından değil, örgütlerinden gelir. Hiçbir geçici süreç, hiçbir idari karar ve hiçbir dayatma, CHP örgütlerinin demokrasiye, birlik ve dayanışmaya olan inancını sarsamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA