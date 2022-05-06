CHP Konya Gençlik Kolları'nın '3 Fidan' Anmasına Bıçaklı Saldırı

KONYA (ANKA) - CHP Konya Gençlik Kolları'nın; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 50. yılında düzenlediği anma programına, bir kişi tarafından bıçakla saldırıda bulunuldu. M.S. elindeki bıçakla anma programında asılı olan pankartları yırttı. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, "Şahıs hakkında örgütümüz şikayetçi oldu" dedi.

CHP Konya İl Gençlik Kolları'nın; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 50. yılında düzenlediği anma programına M.S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. M.S.'nin programa katılanları tehdit ettiği ileri sürüldü. M.S. programda hazır bulunan polisler tarafından gözaltına alındı.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş şunları söyledi:

"ŞAHIS HAKKINDA ÖRGÜTÜMÜZ ŞİKAYETÇİ OLDU"

"6 Mayıs'ta 3 fidanın cunta tarafından yargı adı altında acımasızca bir takım ayarlanmış hakimler vasıtasıyla katledilişinin 50. yılında partimiz gençlik kolları tarafından bir anma gerçekleşti.

Teşkilatımızın önünde bir stant kurarak gerçekleştirdiğimiz anmada Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un fotoğrafları da yer aldı. Bir anıt şeklinde yer alan fotoğrafların önüne karanfil bırakıldı. Medeni şekilde hiç kimseye hakaret etmeden hatta günlük siyasi tartışmalara dahi bir açıklama yapılmadan bir anma gerçekleştirdik.

Toplumumuz, onları yönetenler tarafından o kadar gerilmiştir ki kaynağını veyahut kimin yönlendirdiğini bilmediğimiz genç birisi stanttaki Deniz Gezmiş fotoğrafını bıçakla parçaladı. Daha sonra elindeki bıçakla bize ve oradaki arkadaşlarımıza da yönelik 'bu kutlamayı nasıl yapabilirsiniz? Deniz Gezmiş teröristtir' tarzında söylemlerle bağırıp çağırarak üzerimize gelmiştir. Şahıs herhangi bir arkadaşımıza zarar vermeden orada bulunan emniyet güçleri tarafından hızlı bir şekilde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahıs hakkında örgütümüz şikayetçi oldu."