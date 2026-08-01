Haberler

CHP Kars İl Başkanlığı'nın kapısı çilingirle açıldı

CHP Kars İl Başkanlığı'nın kapısı çilingirle açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kars İl Başkanlığı'na atanan Baran Karahan, eski yönetimden anahtarları alamadığını ifade ederek, il başkanlığı binasının kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars İl Başkanlığı'na atanan Baran Karahan, eski yönetimden anahtarları alamadığını ifade ederek, il başkanlığı binasının kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

CHP Kars İl Başkanı Baran Karahan, dün bu göreve getirilmesinin ardından eski yönetimden binanın anahtarlarını alamadığını söyleyerek, çağırdıkları çilingir yardımıyla içeri girdi.

Karahan, yaptığı açıklamada, "Çilingir vasıtasıyla partimize giriş yapmış bulunuyoruz. Öncelikle anahtarı temin ederek binaya girmek istedik. Ancak anahtarın nerede ve kimde olduğunu bilmediklerini, bu nedenle teslim edemeyeceklerini söylediler. Sürecin daha fazla uzamaması adına kamera kayıtları eşliğinde çilingir yardımıyla parti binamıza girdik. Yaptığımız ilk incelemelerde binanın birçok noktasının küf tuttuğunu gördük. Detaylı bir temizlik yapacağız. Partimizi eskisinden daha hızlı şekilde büyüteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak

TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı
Daha 14 yaşındaydı! 'Kendini vurdu' dediler, gerçek çok başka çıktı

Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor