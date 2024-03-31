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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Oyunu Kullandı

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı. Özkan, "Bugün kırgınlık, dargınlık günü değil. Bugün demokrasinin büyütülmesi günü. Bugün Türkiye için bir umut günü. Bu umudu boşa harcamayalım" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Atatürk Lisesi'nde eşi Duygu Dikmenoğlu Özkan ile birlikte 1285 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada sandık çağrısında bulunan Özkan, şunları söyledi:

"İzmir'deyiz. Oyumuzu kullandık. Bugün herkesi oy vermeye çağırıyoruz. Gönlümüz kırık olabilir, içimiz acıyor olabilir. Kardeşlerim sizden ricam oy vermeniz, sandığa gelmeniz. Çünkü Türkiye'nin başka kurtuluşu yok. Sizi çok seviyoruz. Biliyorum ki siz de bizi çok seviyorsunuz. Bugün kırgınlık, dargınlık günü değil. Bugün demokrasinin büyütülmesi günü. Bugün Türkiye için bir umut günü. Bu umudu boşa harcamayalım."

Kaynak: ANKA / Yerel

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