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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Oyunu Kullandı

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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Balçova Ertuğrul Gazi ilkokulu'nda oyunu kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, Karabağlar, Buca, Bayraklı ve Konak ilçelerinde bulunan okulları ziyaret ederek, sandık görevlilerine başarılar diledi. Aslanoğlu daha sonra Balçova Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda 1127 nolu sandıkta oyunu kullandı.

"BU BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ"

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Oyumuzu kullandık, vatandaşlık ve demokrasi görevimizi yerine getirdik. Tüm vatandaşlarımızı da demokrasi görevini yerine getirmeye, sandıklara oy kullanmaya davet ediyoruz. Bugün akşam saat 17.00'de kendi oy kullandığım sandığa gelerek sandık sonuçlarını tek tek takip edeceğim. Bütün vatandaşlarımız saat 17.00'den sonra kendi sandıklarındaki oy sayımı ve tasnifini takip edebilirler. Tüm İzmirlileri oylarını takip etmeye, sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu bir demokrasi şöleni. 31 Mart yerel yönetim seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İzmirlilerin hem sandıklara hem de İzmir'e sahip çıkacağına gönülden inanıyoruz"

Kaynak: ANKA / Yerel

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