CHP İzmir İl Başkanı Güç: "2026 Türkiye'nin ve Halkımızın İktidarının Yılı Olacak"

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Yeni yıl, yeni iktidar demek. Ülkemize 23 yıldır yaşatılan tüm olumsuzlukların son bulduğu, insanlarımızın yüzünün yeniden güldüğü, yeniden huzur bulacağımız bir iktidar geliyor" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2025 yılının da toplumsal anlamda geride bırakılan 22 yıldan farksız geçmediğini dile getidi. Çağatay Güç, "Tüm bunlara rağmen yeni yıla yeni ve büyük umutlarla giriyoruz. CHP olarak istiyoruz ki, bu güzel ülkenin her şeyin en iyisini hak eden insanları artık mutlu ve yarınlarından kaygı duymadan yaşasınlar. İşte en çok da bu dileğin gerçekleşmesi için, yeni yılda yeni bir iktidara, CHP iktidarına ihtiyacımız var" dedi. Güç, şunları kaydetti:

"2025 yılına veda ederken büyük umutlar ve hedeflerle 2026 yılını karşılıyoruz. Yeni yıla girerken, milletçe yıllardır büyüttüğümüz umudumuzun gerçeğe dönüşeceğini bilmenin verdiği büyük bir heyecanı da yaşıyoruz. 2026 yılının halkımızın yılı, huzurun yılı, tüm dertlerimizden kurtuluşun yılı olacağına yürekten inanıyorum. 2026 Türkiye'nin yılı ve halkın iktidarının yılı olacak.

Biliyoruz ki milletçe derdimiz çok, sıkıntılarımız büyük ama yeni yıla girerken hep birlikte güzel, mutlu bir başlangıç yapalım istiyoruz. Tüm halkımıza bir kez daha belirtmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti çok büyük ve zengin bir ülke. Bu ülkenin çözülemeyecek derdi, üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorunu yok. Halkımız bunun rahatlığı içinde olsun istiyoruz. Çünkü biz bu dertlerin hepsinin çözümüyle birlikte yeni yılda yeni bir iktidarı kurmaya kararlıyız.

2026 yılından beklentimiz erken seçimin bu yıl yapılarak halkımızın CHP iktidarını seçeceği seçim gününün bayram günü olarak gelmesidir. 2026 yılının öncelikle ülkemizin adaletle yeniden tanışacağı bir yıl olmasını istiyoruz. 2026 yılı tüm İzmirliler ve milletimiz için sağlıkla, huzurla ve bolluk içinde geçecek bir yıl olsun. Anne babaların çocuklarının geleceğinden, gençlerimizin kendileri ve ülkelerinin geleceğinden endişe etmedikleri bir yıl olsun. Haksızlığa uğrayan herkesin adaletle tanışacağı, bu ülkeye hizmet yolundayken alıkonulan tüm tutsakların özgürlüklerine kavuşacağı bir yıl olsun. CHP olarak örgütlerimiz ve yerel yönetimlerimizle, 2026 yılında da tüm gücümüz ve mesaimizle İzmir'imiz ve Türkiye'miz için çalışmaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta İzmirliler olmak üzere tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, tüm vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleri için yeni yıldan beklentilerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum."